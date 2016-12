Brexit,Cameron positivo su proposta

La bozza d'accordo fra Ue e Gran Bretagna, proposta dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per evitare la Brexit, contiene "cambiamenti sostanziali" nelle relazioni fra il Regno Unito e Bruxelles. A scriverlo, in una prima reazione positiva via Twitter, è il premier britannico David Cameron. Il quale precisa però che ci sono ancora "cose importanti su cui lavorare" e "dettagli da fissare bene".