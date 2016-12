Brexit, Cameron: "Immigrati Ue in Gran Bretagna vanno ringraziati"

"Gli immigrati dell'Unione europea giunti in Gran Bretagna vanno ringraziati". Lo ha detto il premier britannico David Cameron, parlando alla Camera dei Comuni del referendum sulla Brexit che si terrà il 23 giugno. Il primo ministro ha poi sottolineato che, in caso di uscita dall'Ue, Londra dovrebbe affrontare "un decennio d'incertezza" nel quale verrebbero colpite in particolare le famiglie.