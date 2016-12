Brexit, Cameron al Financial Times: "Sarà un testa a testa"

Il referendum sulla Brexit "sarà un testa a testa" e "nessuno può dire cosa succederà". Lo ha affermato il premier britannico David Cameron al Financial Times, che pubblica una media aggiornata dei sondaggi in cui i "Leave" sono di un punto avanti ai "Remain", 45% a 44%. Cameron al giornale della City ha poi ammesso una certa "frustrazione" per i top manager che avrebbero potuto fare di più in favore dei pro-Ue.