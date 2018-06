Brexit, bozza Ue: prepararsi a tutti gli scenari, anche a un mancato accordo

"Il Consiglio europeo rinnova il suo appello agli Stati dell'Unione europea di prepararsi a tutti gli scenari" legati alla Brexit , compreso quello di un mancato accordo. E' quanto si legge nella bozza di conclusioni del vertice dei 27 leader, in cui si richiede alla Gran Bretagna "chiarezza e proposte realistiche per quanto riguarda le relazioni future".

Nella bozza si legge poi che "occorre accelerare il lavoro per preparare una dichiarazione politica sul quadro della partnership futura" tra Ue e Regno Unito. "Se la posizione della Gran Bretagna dovesse evolvere - prosegue - l'Ue è pronta a riconsiderare la sua offerta".



Il Consiglio europeo, inoltre, esprime preoccupazione perché non è stato raggiunto alcun sostanziale progresso sulla soluzione di "backstop" per le frontiere irlandesi. Per questo il Consiglio "insiste sulla necessità di intensificare gli sforzi, affinché l'accordo di separazione, e la transizione, possano essere concluse al più presto per l'entrata in vigore alla data della separazione".