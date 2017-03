Brexit, Boris Johnson:"Sicurezza Europa non è merce di scambio"

Dopo la presentazione da parte della Ue delle linee guida per la Brexit, il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, afferma di volere "una speciale partnership tra una forte Unione europea e un forte Regno Unito". Piena sintonia per quanto riguarda il tema sicurezza. "L'impegno del Regno Unito alla difesa e sicurezza dell'Europa è incondizionato. Non è una merce di scambio. Il nostro è un impegno incondizionato".