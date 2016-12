Brexit, Boris Johnson: nessuna fretta di lasciare la Ue

"Non c'è una grande fretta di lasciare l'Unione europea". Queste le parole di Boris Johnson, in un'intervista al Daily Mail. L'ex sindaco di Londra ha poi ringraziato il cancelliere George Osborne per aver messo "fine al progetto paura", ovvero alle fosche previsioni sugli effetti della Brexit per l'economia britannica da parte della campagna Remain, di cui Osborne è stato paladino. "Non ci sarà una finanziaria di emergenza", ha aggiunto.