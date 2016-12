Brexit, Boris Johnson: "L'Ue come Hitler, vuole un super Stato"

Divampano le polemiche in Gran Bretagna per le parole dell'ex sindaco di Londra Boris Johnson, leader del fronte Brexit: "Pur utilizzando metodi differenti, l'Unione europea vuole unire il continente in un super Stato proprio come Hitler e Napoleone. E' sempre finita in modo tragico". Il paragone con il nazismo non va giù a chi è contrario all'uscita dall'Ue del Regno Unito: "Gioca sporco", commenta la parlamentare laburista Yvette Cooper.