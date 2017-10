Brexit, bilaterale Juncker-May: accelerare i negoziati

Per il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker e per il premier Gb Theresa May i negoziati sulla Brexit "si devono accelerare nei mesi a venire". Lo fanno sapere in un comunicato congiunto al termine della cena che si è svolta "in un'atmosfera costruttiva e amichevole". Juncker e May hanno discusso anche del caso iraniano, smosso da Washington, e "del comune interesse nel preservare l'accordo nucleare".