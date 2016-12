Brexit, Berlusconi: "Rifondare l'Ue, chiedo congresso Ppe"

"Occorre dare una risposta immediata e straordinaria da parte di chi l'Europa l'ha pensata e voluta". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando la vittoria in Gb dei pro-Brexit e annunciando la richiesta al Ppe di "un congresso straordinario per lanciare un manifesto di rifondazione dell'Ue". "E' urgente ricostruire l'Europa come comunità politica basata su valori condivisi, prima che economica o burocratica", ha aggiunto il leader Fi.