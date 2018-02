Brexit, Barnier: pronta prima bozza dell'accordo, momento cruciale

"Se vogliamo che questi negoziati siano un successo dobbiamo accelerare. Il 30 marzo 2019, tra 13 mesi, il regno Unito non sarà più un Paese dell'Unione e dobbiamo organizzare" questa uscita "in modo ordinato", ha detto il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit.



"I tempi sono stretti tra oggi e l'autunno prossimo, quando dovremmo chiudere questo accordo per avere poi i tempi per le ratifiche necessarie", ha concluso Barnier.