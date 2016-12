Brexit, Angela Eagle si candida a guidare i laburisti

Angela Eagle si candiderà lunedì alla guida dei laburisti britannici per sostituire Jeremy Corbyn, sempre più contestato. La Eagle, apertamente gay, ex ministro ombra del Tesoro e recentemente per l'Innovazione, si è dimessa da tale carica a fine giugno in segno di protesta, con altri colleghi, per la leadership di Corbyn dopo la Brexit. Anche la sorella gemella Maria è deputata alla Camera dei Comuni.