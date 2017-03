29 marzo 2017 14:43 Brexit, ambasciatore Gb consegna lettera a Tusk: via al divorzio dallʼUe Scattano così i due anni di negoziati per fissare le modalità del recesso della Gran Bretagna dallʼUnione europea. May: "Eʼ un momento storico, non si torna indietro. Per noi è unʼopportunità"

L'ambasciatore britannico, Tim Barrow, ha consegnato al presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, la notifica dell'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona. "Dopo nove mesi il Regno Unito ha fatto la Brexit", ha scritto il presidente del Consiglio Europeo su Twitter dopo aver ricevuto la lettera.

"La Gran Bretagna si avvia a lasciare l'Ue secondo la volontà del popolo", ha detto alla Camera dei Comuni la premier Theresa May. "E' un momento storico, non si torna indietro", ha aggiunto.

Lasciamo l'Ue secondo il volere del popolo. Momento storico, non si torna indietro Theresa May May: "I giorni migliori sono davanti a noi" - "I giorni migliori sono davanti a noi, dopo la Brexit", ha detto la premier britannica. "Ho scelto di credere nella Gran Bretagna". Per la May l'avvio della Brexit è un passo che "storico" e che sarà "un'opportunità" per il Regno: l'opportunità di essere "più forte, più equo e più unito". Obiettivo: essere un grande Paese "globale".



La May ha confermato che la Gran Bretagna non farà parte del mercato unico: si tratta, ha spiegato, di una opzione "incompatibile con la volontà popolare" manifestata nel referendum. "L'Ue ci ha detto che non possiamo scegliere" cosa tenere e cosa no, e "noi rispettiamo" questo approccio. La premier ha comunque ribadito la volontà di una nuova partnership e ha assicurato che saranno garantiti "al più presto i diritti dei cittadini Ue".

Tusk: "Non c'è ragione di pensare che si tratti di un giorno felice" - "Dopo nove mesi la Gran Bretagna ha partorito la Brexit". E' il tweet del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che gioca sul doppio senso che ha in inglese il verbo 'deliver': consegnare, riferito alla lettera di Londra con cui fa scattare l'articolo 50, ma anche 'partorire', riferendosi ai nove mesi che ha atteso Londra prima di avviare ufficialmente l'addio all'Ue.



"Non c'è ragione di pensare che oggi sia un giorno felice", ha aggiunto Tusk. "Ora la priorità sarà quella di minimizzare le incertezze provocate dalla decisione del Regno Unito per i nostri cittadini, le imprese e gli Stati membri". Nel negoziato per l'uscita dall'Ue "non c'è niente da vincere e parlo per entrambe le parti. In essenza si tratta di una limitare i danni". "Cosa posso aggiungere? Ci manchi già...", ha concluso.

After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 marzo 2017

La risposta dei 27: "Ci dispiace, ma siamo pronti" - "Ci dispiace che la Gran Bretagna lascerà l'Unione europea, ma siamo pronti per il processo che ora dovremo seguire". Così i 27 in risposta alla lettera di Londra. "Per l'Unione europea, il primo passo sarà ora l'adozione da parte del Consiglio europeo delle linee guida per i negoziati" che "fisseranno le posizioni complessive e i principi alla luce di cui l'Unione, rappresentata dalla Commissione europea, negozierà con la Gran Bretagna", si legge nella dichiarazione.



"In futuro, speriamo di avere la Gran Bretagna come partner stretto", continuano i 27. "In questi negoziati l'Unione agirà come una sola e preserverà i suoi interessi", per questo "la nostra priorità sarà minimizzare l'incertezza".