Brexit, ambasciatore Gb consegna lettera a Tusk: divorzio da Ue

Con la consegna della missiva firmata martedì sera dalla premier Theresa May parte de facto la Brexit, il processo di divorzio della Gran Bretagna dall'Unione. Barrow ha consegnato di persona a Bruxelles la lettera a Tusk, portandola al suo ufficio al Consiglio europeo. Scattano così i due anni di negoziati per fissare le modalità del recesso della Gran Bretagna dall'Ue. "La Gran Bretagna si avvia a lasciare l'Ue secondo la volontà del popolo", ha detto alla Camera dei Comuni la premier Theresa May. "E' un momento storico, non si torna indietro", ha aggiunto.

May: "I giorni migliori sono davanti a noi" - "I giorni migliori sono davanti a noi, dopo la Brexit". Lo ha detto alla Camera dei Comuni la premier britannica Theresa May. "Ho scelto di credere nella Gran Bretagna". Per la May l'avvio della Brexit è un passo che "storico" e che sarà "un'opportunità" per il Regno: l'opportunità di essere "più forte, più equo e più unito". Obiettivo: essere un grande Paese "globale".



La May ha confermato che la Gran Bretagna non farà parte del mercato unico: si tratta, ha spiegato, di una opzione "incompatibile con la volontà popolare" manifestata nel referendum. "L'Ue ci ha detto che non possiamo scegliere" cosa tenere e cosa no, e "noi rispettiamo" questo approccio. La premier ha comunque ribadito la volontà di una nuova partnership e ha assicurato che saranno garantiti "al più presto i diritti dei cittadini Ue".