Brexit, ambasciata rassicura italiani in Gb: "Diritti garantiti"

Nell'immediato, e almeno per i prossimi due anni, la situazione dei cittadini italiani residenti in Gran Bretagna non cambierà. Lo si legge in una nota diffusa dall'ambasciata d'Italia a Londra. "Il governo italiano veglierà sul rispetto dei diritti acquisiti dei cittadini italiani tanto nell'immediato quanto nei futuri negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea", si legge nel documento della sede diplomatica.