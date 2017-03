Brexit, Alfano: diritti assicurati per gli italiani in Gran Bretagna

"Ho avuto dal collega Boris Johnson l'assicurazione che gli italiani residenti in Gran Bretagna non avranno nulla da temere sul tema dei diritti e di permanenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, dopo un incontro a Londra con il suo omologo britannico. "Lavoriamo per rendere l'Italia sempre più attraente per gli investimenti esteri, per noi la Brexit può essere anche un'opportunità", ha aggiunto.