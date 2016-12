Brexit, Alfano: "Consiglio Ue decida su Gb senza esitare"

"Spero che al prossimo Consiglio europeo si prenda la decisione di mandare fuori chi non vuole stare in Europa". Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, commentando il risultato del referendum sulla Brexit che ha visto la vittoria dei "Leave". "Avrei voluto non dirlo mai - ha quindi aggiunto -, ma questa è l'unica strada: non si può far finta di uscire e poi non farlo. Così è troppo comodo: non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca".