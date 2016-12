Brexit: 46,5 milioni cittadini alle urne, ma la Regina non vota

Sono circa 46,5 milioni i cittadini in Gran Bretagna chiamati al voto di domani per il referendum. Si tratta di una cifra record per una consultazione nel Paese. Fra i votanti non ci sarà la Regina. Lo ha confermato Buckingham Palace, spiegando come la sovrana, pur potendo, per prassi non voti mai per mantenere il suo ruolo "neutrale".