Brennero, Austria: ok a controlli se cresce il flusso dall'Italia

Il ministero dell'Interno austriaco ha ribadito di voler effettuare controlli alla frontiera del Brennero in caso di un aumento del flusso migratorio dall'Italia. Lo riferisce l'agenzia Apa. In mattinata la Commissione Ue ha autorizzato l'estensione dei controlli al confine con Ungheria e Slovenia. Secondo Vienna, tale decisione non pone "alcun ostacolo a nuove misure al confine con l'Italia, qualora la situazione dovesse cambiare".