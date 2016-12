Breivik, al via processo contro Stato Norvegia, in aula fa il saluto nazista

E' iniziato in Norvegia il processo che vede Anders Behring Breivik, l'uomo che nel luglio del 2011 uccise 77 persone a Oslo e sull'isola di Utoya, accusare lo Stato per "detenzione disumana". Breivik, arrivato in aula, ha fatto il saluto nazista. Il governo respinge l'accusa sostenendo che il detenuto ha accesso quotidiano ad uno spazio per fare ginnastica, guardare la tv e una console per i videogiochi.