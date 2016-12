Brasile, WhatsApp sospesa da un giudice: Facebook nega accesso dati

WhatsApp è stata bloccata in tutto il Brasile su ordine di un giudice di Rio de Janeiro. Un provvedimento dovuto al rifiuto di Facebook, che controlla l'app, di concedere alla polizia l'accesso alle comunicazioni tra persone indagate per diversi reati. Il tribunale ha anche imposto una multa di 15mila dollari per ogni giorno di mancata consegna delle informazioni. E' la terza volta in otto mesi che il servizio viene sospeso da un magistrato.