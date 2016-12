Brasile,WhatsApp non collabora: giudice ne ordina blocco per 72 ore

La giustizia brasiliana ha esortato tutte le compagnie telefoniche a bloccare WhatsApp in tutto il Paese per 72 ore altrimenti rischieranno una multa di 150mila euro. La società di proprietà di Facebook si rifiuta di collaborare e decriptare alcune conversazioni che riguardano un processo di droga. La decisione è del magistrato che, in marzo, aveva fatto arrestare, per lo stesso motivo, il vicepresidente di Facebook per l'America Latina Dzodan.