Brasile, ucciso in metro per rapina

Un uomo è stato ucciso durante una rapina in una stazione della metropolitana di Rio de Janeiro. La vittima, Alexandre Oliveira, 46 anni, si occupava del trasporto di denaro per una azienda privata carioca. Tre uomini armati e a volto scoperto hanno strappato la borsa con il denaro ed ha aperto il fuoco al minimo tentativo di reazione della vittima. Un proiettile vagante ha colpito ad una gamba un altro uomo: le sue condizioni non sono gravi.