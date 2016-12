Brasile, turista italiana morta: la Farnesina conferma

La Farnesina ha confermato la morte di Pamela Canzonieri, la turista italiana 39enne trovata senza vita in Brasile, nello Stato di Bahia. I media brasiliani riferiscono che il corpo è stato trovato all'interno della casa in cui abitava, nel quartiere di Mangaba. Al momento non è stata confermata l'ipotesi di un'aggressione.