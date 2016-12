Brasile, Temer annuncia governo: nessuna donna ministro

Il presidente ad interim del Brasile, Michel Temer, ha annunciato i membri del suo governo che comprenderà leader di novi partiti di centro e di destra e in cui, per la prima volta in dieci anni, non ci sarà alcuna donna. Temer sostituirà per 180 giorni la presidente Dilma Rousseff, la prima donna eletta a governare il Paese, sospesa dopo la decisione del Senato di dare il via a un processo di impeachment.