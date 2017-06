Brasile, tatuaggio in fronte a un presunto ladro: due arresti per tortura

I due - un tatuatore e un suo amico muratore - sono stati fermati dopo che è sbarcato in Rete il video del momento in cui praticano il tatuaggio al presunto ladro, mentre questo rimane bloccato, totalmente assente e passivo, nonostante lo scherno e gli insulti.



Secondo la prima ricostruzione dei fatti, i due aggressori hanno preso di mira il ragazzino con il pretesto che stesse tentando di rubare una bicicletta nel condominio del tatuatore a São Bernardo do Campo, nella periferia di San Paolo. I fatti sono avvenuti lo scorso 31 maggio, ma il 17enne ha fatto perdere le sue tracce perché troppo umiliato e non è tornato a casa soltanto sabato 10 giugno.



Il giovane - che soffre di disturbi mentali e fa uso di droghe - ha poi raccontato di essere stato molto ubriaco al momento dell’aggressione, e ha negato di aver voluto rubare: "Ho messo una mano su una bicicletta, ma non stavo rubando né sapevo che cosa stessi facendo", ha raccontato alla stampa locale.



"Ho chiesto che mi facessero il tatuaggio sul braccio, ma loro mi hanno detto che sarebbe stato in testa e hanno cominciato a ridere pensando alla frase che avrebbero scritto", ha spiegato il ragazzo. "A quel punto li ho implorati di spezzarmi le braccia e le gambe piuttosto, ma di evitare di farmi questo", ha proseguito.



La storia del ragazzino ha commosso il web: l ’associazione Afroguerrilha ha promosso un crowdfunding per pagare al ragazzo la rimozione laser del tatuaggio. L’obiettivo era raccogliere 15mila real ma la cifra è stata presto superata raggiungendo quasi i 20mila.