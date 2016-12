Brasile, tangenti per lavori in Angola: Lula rinviato a giudizio

Ancora guai giudiziari per Luiz Inacio Lula da Silva. L'ex presidente brasiliano è stato rinviato a giudizio per una vicenda di presunte tangenti pagate per la realizzazione di opere pubbliche in Angola. Lula dovrà rispondere di corruzione, riciclaggio, traffico di influenze illecite e associazione a delinquere. I presunti reati si riferiscono al periodo tra il 2008 e il 2015.