Brasile, tagli spesa e nuove tasse

Il governo brasiliano ha annunciato i tagli alla spesa pubblica e sono maggiori di quelli preventivati: circa 6,3 miliardi di euro, per far fronte al deficit di 7,3 miliardi di euro previsto dalla finanziaria del 2016. Il ministro delle Finanze, Joaquim Levy, ha annunciato anche tagli ai sussidi all'agricoltura, l'introduzione di un tetto agli stipendi pubblici e il blocco dei concorsi per la pubblica amministrazione.