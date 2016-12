Brasile, suora uccisa a coltellate

Una suora di 65 anni, Irma Odete Francisca, della congregazione delle Francescane di Siessen, è stata uccisa in un centro per tossicodipendenti nello Stato di Sao Paulo in Brasile. La religiosa è stata uccisa da un uomo con otto coltellate alla schiena durante un tentativo di furto. Il centro ospita circa 350 tossicodipendenti in via di disintossicazione.