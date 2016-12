Brasile,strage a San Paolo:20 morti

Ennesima strage a San Paolo, in Brasile. Nella megalopoli più abitata del Paese sudamericano un commando armato ha ucciso nella notte almeno venti persone in una serie di attacchi in strada a Osasco e Barueri, località confinanti che fanno parte della regione metropolitana. Il tutto è accaduto in una decina di quartieri differenti e nel giro di poco più di due ore.