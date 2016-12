Brasile, si iniettava olio e medicine: body builder rischia grosso

20:58 - Il suo sogno era quello di avere un corpo "perfetto", ma per inseguirlo ha rischiato di morire. E' l'incredibile storia di Romario Dos Santos Alves, body-builder di 25 anni, che si era talmente fissato nel voler far diventare enormi i muscoli delle sue braccia, che era arrivato ad iniettarsi addirittura un coctaikl di olio, alcol e farmaci. Tutto, ovviamente, estremamente pericoloso per la sua vita, tanto da rischiare anche l'amputazione degli arti. Le sue braccia sono arrivate a misurare 63cm (e mezzo) di circonferenza e ad essere dure come sassi perché Romario voleva diventare come l'incredibile Hulk, così oltre alla ginnastica e alla dieta superproteica, per oltre un mese si è iniettato la miscela fatta in casa finché ha iniziato ad accusare dei gravi disturbi: dolore costante e quasi subito insufficienza renale dovuta alle tossine dell'olio contenuto nel filler iniettato. Fortunatamente i medici hanno trovato delle terapie adatte, a cui l'uomo dovrà ora sottoporsi costantemente, per evitare guai peggiori.

Brasile, body builder shock Di Fabiola Mosciatti