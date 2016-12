Brasile, sequestrati 28 milioni di euro a partito di Rousseff e Lula

La magistratura brasiliana ha ordinato il sequestro dell'equivalente di 28 milioni di euro al Pt, Partito dei lavoratori brasiliano, a un ex ministro dei governi Lula e Rousseff e all'ex tesoriere del partito stesso. Intanto Dilma Rousseff ha deciso che non andrà a difendersi dalla accuse alla commissione per l'impeachment. E' probabile lo farà al Senato tra il 22 e il 26 agosto, a Olimpiadi finite.