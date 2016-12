Brasile:"Senza Mercosur fine crisi"

Il presidente del Senato brasiliano, Renan Calheiros, ha proposto la fine del Mercosur come uno dei rimedi per far uscire dall'attuale crisi economica il Paese. Secondo il politico, questo consentirebbe al Brasile di "poter firmare accordi bilaterali o multilaterali senza dipendere necessariamente dall'appoggio degli altri membri" del mercato comune dell'America meridionale, di cui fanno parte anche Argentina, Uruguay, Paraguay e Venezuela.