Brasile, scoperto l'uomo più vecchio del mondo? Joao Coelho avrebbe 131 anni

L'uomo più vecchio del mondo vive in Brasile e ha 131 anni. Il suo nome è Joao Coelho de Souza ed è già stato soprannominato "l'uomo dei record": oltre a essere nato nel lontano 1884, ha una moglie più giovane di lui di ben 69 anni . Non solo, Joao ha messo a segno un'altra prodezza da Guinness: ha anche avuto una figlia alla veneranda età di 101 anni . Una storia incredibile, che tuttavia attende conferma dalla prefettura. A scoprirlo è stato Kennedy Afonso , dipendente dei servizi sociali impegnato in un controllo di routine.

Afonso si trovava nel distretto brasiliano della Sena Madureira per accertamenti pensionistici, quando si è imbattuto nel certificato di nascita di Joao. "All'inizio non potevo credere ai miei occhi", ha raccontato. "Pensavo che la dicitura 'nato nel 1884' fosse un errore, quindi ho comunicato il tutto alla prefettura per una verifica". Afonso ha poi deciso di pubblicare su Facebook le foto in compagnia dell'uomo dei record. A certificare l'età del "presunto" ultracentenario è stato coinvolto anche il comitato del Guinness dei primati.



A dispetto degli anni, Joao appare ancora abbastanza lucido, ha tre figli, una moglie di 62 anni e ha seguito un'alimentazione sana fatta riso, pesce e fagioli. Al momento, il Guinness dei primati individua nel giapponese Yasutaro Koide, di 112 anni, l'uomo più anziano al mondo.