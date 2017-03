Brasile, scandalo carni avariate: Unione europea chiede garanzie

Non accenna ad attenuarsi lo scandalo carni avariate in Brasile. Dopo il blocco delle licenze a 25 aziende alimentari e lo stop dell'import dalla Cina, anche l'Unione europea minaccia di imporre nuovi blocchi, se le autorità brasiliane non adotteranno "misure decisive".Secondo i media locali , Bruxelles non avrebbe ritenuto "soddisfacenti" le spiegazioni date finora. L'Italia è tra i maggiori importatori di carne dal Brasile.