Brasile, scandalo carne avariata: tolta la licenza all'export per 21 fabbriche

Il ministro dell'Agricoltura brasiliano, Blairo Maggi, ha annunciato di aver sospeso temporaneamente la licenza di esportare per le 21 fabbriche coinvolte nello scandalo della carne avariata . La misura era stata sollecitata, tra l'altro, dall' Unione europea . Il ministro ha sottolineato che il freno alla carne brasiliana da parte del mercato internazionale sarebbe un "disastro". "La comunità europea è anche il nostro biglietto da visita", ha detto.

Lo scandalo era stato scoperto venerdì scorso dalla polizia federale verde-oro e, prima dei provvedimenti del governo, l'Unione europea aveva già sospeso le importazioni dei prodotti alimentari dalle imprese coinvolte nelle indagini. Secondo Coldiretti, la vicenda costituisce "un rischio per i cittadini europei sul quale occorre fare immediatamente chiarezza per non mettere a rischio la salute dei consumatori".