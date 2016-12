Brasile,Rousseff scrive al Senato:vittima di farsa, è stato un golpe

Il presidente del Brasile, Dilma Rousseff, sospesa dal suo incarico per impeachment, ha inviato una lettera alla commissione del Senato che la giudica ribadendo di essere vittima "di una farsa". La Rousseff ha quindi sottolineato come le accuse non possiedano base giuridica e costituiscano "una farsa politica e giuridica" che rappresenta un "autentico golpe".