Brasile, rivolta in carcere: strage

Almeno sette detenuti sono morti e altri cinque feriti nel corso di una rivolta scoppiata nel carcere di Feira de Santana, nello stato brasiliano di Bahia. I detenuti hanno anche preso in ostaggio alcuni loro familiari, tra cui donne e bambini, che erano in visita domenicale. La polizia ha sospeso in serata i negoziati per la liberazione degli ostaggi ed ha annunciato che riprenderanno lunedì.