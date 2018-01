Brasile, ritirato passaporto a ex presidente Lula: pericolo di fuga

Un giudice federale brasiliano ha ordinato il ritiro del passaporto all'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, sostenendo che esiste un concreto rischio di fuga all'estero. Lula, 72 anni, mercoledì scorso è stato condannato in appello a 12 anni di reclusione per corruzione: poiché a breve ha in programma un viaggio in Etiopia per partecipare ad una conferenza della Fao, il giudice ha ordinato di ritirargli il passaporto.