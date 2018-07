Brasile, respinte 143 richieste di scarcerazione ex presidente Lula

La presidente del Tribunale superiore di giustizia brasiliano, Laurita Vaz, ha respinto in blocco 143 richieste di scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva, sottolineando che l'alta corte non può essere usata per portare avanti "rivendicazioni o manifestazioni di carattere politico". Lula dallo scorso aprile sta scontando una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio.