Brasile, reporter: Lula ministro?

Lula sarebbe intenzionato a entrare a far parte della squadra di governo della presidente Dilma Rousseff per sottrarsi alla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti dal pm che indaga sulla proprietà di un attico di lusso, sul litorale di San Paolo. Lo denuncia su Twitter il giornalista Kennedy Alencar, secondo cui "Lula va alla Casa civil"; che corrisponde in Italia al titolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio.