Brasile, protesta donne contro divieto di aborto in caso di stupro

Centinaia di donne hanno manifestato nel centro di Rio de Janeiro contro una proposta di legge in dibattito alla Camera dei deputati che prevede il divieto di aborto anche nei casi di stupro. L'interruzione di gravidanza è illegale in Brasile. Attualmente è prevista solo in due casi: quando c'è il rischio di morte per la gestante e quando è risultante da violenza carnale.