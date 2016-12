Tempi duri per i politici in Brasile. E non solo per gli effetti giudiziari dell'inchiesta anti-corruzione "Lava-Jato", la Mani Pulite locale. L'ex presidente della Camera di Brasilia, Eduardo Cunha, accusato di nascondere mazzette milionarie su conti bancari esteri e destituito un mese fa dal proprio mandato parlamentare, è stato malmenato al grido di "ladro" nell'aeroporto Santos Dumont di Rio de Janeiro. Un video divulgato sul web mostra una donna di mezza età che prende a borsate l'ex onorevole, che stava spingendo un carrello con le valigie nell'atrio del terminal carioca.