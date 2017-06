Brasile, presidente Temer: "Assurde accuse di corruzione su di me"

Il presidente brasiliano, Michel Temer, ha definito "assurde" le accuse di corruzione contro di lui. Temer è accusato di aver accettato tangenti da un gigante dell'industria della carne, di aver ostacolato la giustizia e di appartenere a un'organizzazione criminale. Se la camera bassa del Congresso voterà per il via libera a procedere, sarà sospeso per essere giudicato dalla Corte suprema. Sarebbe il primo presidente brasiliano in carica ad andare a processo.