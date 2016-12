Brasile, presidente Senato conferma voto su impeachment Rousseff

Il Senato brasiliano porterà avanti il processo di impeachment nei confronti della presidente Dilma Rousseff, votando mercoledì 11 maggio come era previsto. Il leader del Senato, Renan Calheiros, ha dichiarato di respingere la decisione del presidente ad interim della Camera bassa, Waldir Maranhao, di annullare il processo. Il voto dei senatori a favore della messa in stato di accusa comporta la sospensione con effetto immediato per massimo sei mesi.