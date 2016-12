Brasile, per difendersi da un ladro butta a terra la figlia di tre mesi

08:34 - Questo poliziotto brasiliano tiene in braccio la figlia di tre mesi. A un certo punto si avvicina un rapinatore che ha detto di avere un mitra con silenziatore e ha minacciato di sparare. L'agente, fuori servizio, in quel momento non ci ha pensato due volte: ha gettato a terra la bimba e ha estratto la pistola. Il rapinatore è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite da pistola.