Brasile, operazione della polizia in una favela di Rio: 8 morti

Otto persone hanno perso la vita in un'operazione della polizia brasiliana nella favela Rocinha di Rio, alimentando sospetti che alcune delle uccisioni siano state esecuzioni a freddo di persone innocenti in rappresaglia per l'assassinio alcuni giorni fa di un agente. L'operazione cade sei mesi dopo che i militari occuparono la baraccopoli per un periodo, ristabilendo l'ordine dopo settimane di sanguinose faide fra gang rivali di narcotrafficanti.