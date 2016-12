Brasile, netturbino vede un cane malato e lo getta nel compattatore assieme ai rifiuti

Vede un cagnolino randagio zoppo, lo trascina con una catena verso il compattatore e lo getta all'interno vivo, come se fosse un rifiuto. Il gesto di Jadson James Franca, 35enne netturbino di Presidente Figuiredo, nel nord del Paese, ha fatto il giro del mondo. Immagini shock che il responsabile prova a giustificare, sostenendo di aver agito per pietà nei confronti dell'animale. Questo, però non gli ha evitato il licenziamento.