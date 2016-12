Brasile,minori stuprano 4 ragazzine

Orrore in Brasile per uno stupro di gruppo commesso a Castelo do Piauì, nel centro-nord del Paese, da almeno quattro minorenni ai danni di altrettante adolescenti. Le ragazze sarebbero state legate, selvaggiamente picchiate, violentate e poi gettate in un dirupo. Delle quattro, una è morta per le gravi ferite riportate, altre due si sono salvate mentre l'ultima è ricoverata in ospedale. I quattro aggressori sono stati fermati.