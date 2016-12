Brasile, media: Lula potrebbe fare richiesta di asilo politico in Italia

Lula rifugiato politico in Italia : questo, secondo il settimanale brasiliano "Veja", sarebbe il " piano segreto " per evitare all'ex Presidente brasiliano, coinvolto nello scandalo Petrobras , il carcere. Secondo il settimanale, il nostro Paese sarebbe stato scelto perché la moglie Maria Leticia, di origini italiane, ha la doppia cittadinanza.

Il piano prevederebbe la richiesta di asilo a un'ambasciata, preferibilmente appunto quella italiana, e l'acquiescenza del Parlamento a permettere successivamente il trasferimento dalla sede diplomatica all'aeroporto.



Le accuse contro Lula e l'incarico governativo - Luiz Inacio Lula da Silva è accusato di occultamento di patrimonio e frode fiscale, ma si è sempre dichiarato innocente; inoltre, non dispera di poter entrare a far parte dell'esecutivo di Dilma Rousseff come capo di gabinetto, il che gli concederebbe un parziale scudo legale trasferendo la sua giurisdizione alla Corte Suprema.



Lo stop del giudice federale - La nomina, decisa da Rousseff tra molte polemiche a causa di un'intercettazione telefonica nella quale avverte Lula dell'iniziativa sottolineandone la possibile utilità legale, è stata bloccata (a giuramento appena avvenuto) su iniziativa di un giudice federale che ha ritenuto trattarsi di un tentativo di intralciare il corso della giustizia.



Il periodo nero di Dilma - A pronunciarsi sulla questione, dopo l'immediato ricorso dell'esecutivo, sarà ora la stessa Corte Suprema. Rousseff a dire il vero sperava piuttosto che l'ingresso del predecessore potesse servire a rafforzare il suo esecutivo, in un momento di estrema difficoltà: travolta anche dalla crisi economica, Dilma è alle prese con l'intenzione dell'opposizione di chiederne l'impeachment, mozione il cui iter parlamentare, rimasto sospeso per alcuni mesi, è ripreso qualche giorno fa.