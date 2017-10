Brasile, media: Battisti ha lasciato il carcere, è già a casa

Cesare Battisti è tornato nella sua casa sul litorale di San Paolo, in Brasile, dopo la libertà concessagli dal giudice Josè Marcos Lunardelli. Lo riferiscono i media brasiliani, secondo cui il terrorista è partito in mattinata dall'aeroporto internazionale di Campo Grande dopo aver lasciato Corumbà, la città dello stato del Mato Grosso do Sul dove tre giorni fa era stato arrestato.